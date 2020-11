Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ellewick - Einbruch im "Haus Früchting"

VredenVreden (ots)

Mutmaßlich auf Bargeld hatten es Unbekannte bei ihrem Einbruch in die Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Vreden-Ellewick abgesehen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen so ein. Sämtliche Büroräume durchsuchten die Einbrecher. Der Beuteschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 07.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

