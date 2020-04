Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dieb läuft Polizei in die Arme

Düsseldorf (ots)

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof entwendete ein Mann (50) in einem Drogeriemarkt am Sonntagnachmittag (26. April) um 16.10 Uhr diverse Genussmittel. Er verletzte bei seiner Flucht aus dem Geschäft eine Mitarbeiterin und lief anschließend einer Polizeistreife in die Arme.

Der 50-Jährige flüchtete über den Bertha-von-Suttner-Platz, wo er einer Streife der Landespolizei entgegenlief. Die Beamten hielten den Flüchtigen auf und übergaben ihn an die eingesetzten Bundespolizisten. Die Mitarbeiterin wurde bei Verhinderung der Flucht, durch den Mann gegen die Ausgangstür gestoßen. Dabei zog sie sich ein Hämatom am rechten Unterarm zu. Einen Arzt wollte sie gegebenenfalls selbstständig aufsuchen.

Die entwendeten Süßigkeiten konnten dem Drogeriemarkt wieder ausgehändigt werden. Gegen den Mann aus Essen wird nun wegen der Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Telefon: +49 (0) 211 179276-150

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell