Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann klaut Getränkedosen - Couragierte Zeugen schreiten ein

Wuppertal (ots)

Ein Mann (41) entwendete in einem Zeitschriftenhandel im Bahnhof Wuppertal-Oberbarmen am Samstagmittag (25. April) ab 14.10 Uhr mehrmals direkt hintereinander acht Getränkedosen. Ein Mitarbeiter (52) und ein Zeuge (18) hielten den Dieb, bis die Bundespolizei hinzukam, in Schach.

Die ersten Male verlief der Diebstahl der Getränkedosen unerkannt. Beim dritten Mal wurde der Mann von einem Mitarbeiter und einem Zeugen dabei beobachtet, wie er zwei Dosen in seinem mitgeführten Rucksack verstaute. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, versuchte er in Richtung Ausgang zu flüchten. Der Mitarbeiter des Zeitschriftenladens bekam den Mann noch am Rucksack zu packen und versuchte ihn zu halten. Der 41-Jährigen wollte sich mit aller Gewalt loszureißen, um mit dem Diebesgut zu flüchten. Der 18-jährige Zeuge kam dem 52-Jährigen zur Hilfe und fixierte den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei am Boden.

Die Bundespolizisten übernahmen den Tatverdächtigen. Die unbeobachteten Vortaten konnten anhand einer Videoauswertung festgestellt werden. Gegen den Mann wird nun wegen des Diebstahls ermittelt. Die gestohlenen Getränkedosen wurden dem Geschäft wieder übergeben.

