Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ins Gesicht gespuckt, Bundespolizei stellt Mann zur Rede

Dortmund (ots)

Bundespolizisten beobachten am Mittag (26. April) einen Mann, der vor dem Hauptbahnhof in Dortmund den Königswall überquert und einer anderen Person nach kurzem Gespräch in das Gesicht spuckt. Sie stellen ihn zur Rede und leiten ein Strafverfahren ein.

Bundespolizisten befanden sich am Mittag vor dem Dortmunder Hauptbahnhof als ihnen ein Mann auffiel, der aus dem Bahnhof kam, zunächst einen großen Ast auf den Vorplatz warf und dann in Richtung Zentrum ging. An der Ampel zum Königswall stellte er sich neben einen 30-Jährigen. Die Einsatzkräfte beobachteten, wie sich beide kurz unterhielten und der 32-Jährige seinem Gegenüber in das Gesicht spuckte. Sie stellten den Mann und befragten ihn bezüglich seines abstoßenden Verhaltens. Der Dortmunder sagte zu seiner Rechtfertigung, dass ihn der 30-Jährige nach dem Tag gefragt hätte. Dieses habe er jedoch nicht gewusst. Beim Überqueren des Königswalls sei er ihm zu nah gekommen. Er hätte sich bedroht gefühlt und ihn dann eben angespuckt.

Gegen den Bangladescher wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

*AB

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Pressestelle



Telefon: 0171 305 5131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell