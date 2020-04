Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten überprüfen Männer in Recklinghausen und finden Drogen

Recklinghausen (ots)

Als am Morgen (26. April) drei Männer eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Recklinghausen erblickten, trennten sich ihre Wege. Später trafen sie sich jedoch am Zugang zum Bahnsteig und wurden überprüft. Dabei fanden Bundespolizisten Drogen.

Bundespolizisten bestreiften am Morgen den Hauptbahnhof in Recklinghausen. Dabei beobachteten sie drei Männer, die aus einem Bus stiegen. Als diese die Bundespolizisten erblickten, blieben sie stehen, sprachen sich augenscheinlich ab und gingen dann getrennt weiter. Kurz darauf erkannten die Einsatzkräfte die Männer am Zugang zu einem Bahnsteig wieder und sprachen sie auf ihr ungewöhnliches Verhalten an. Aufgrund ihrer geweiteten Pupillen und starker Schweißbildung, fragten die Bundespolizisten nach dem Konsum und Besitz von Drogen. Ein 38-Jähriger gab schließlich zu, Marihuana im Rucksack zu haben. Bei seiner anschließenden Durchsuchung, fand die Streife 20g Marihuana und geringe Mengen Amphetamine und Ecstasy in der Kleidung und dem Rucksack des Esseners. Die Drogen wurden sichergestellt.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

