Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Frontalzusammenstoß auf der L 572

HeekHeek (ots)

Zwei Verletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montag in Nienborg. Gegen 12.10 Uhr war eine 38-Jährige mit ihrem Auto auf der L 572 aus Richtung Ochtrup kommend in Richtung Nienborg unterwegs. Im Bereich der "Versuchsstrecke" (durch Fahrbahnmarkierungen verengte Fahrbahn) kam die Ahauserin zunächst nach rechts von der Straße ab, steuerte gegen und fuhr dann in den Gegenverkehr. Hier kam ihr eine 48-jährige Autofahrerin aus Altenberge entgegen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Rettungsdienst brachte die leichtverletzte Altenbergerin in ein Krankenhaus. Die Ahauserin gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

