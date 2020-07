POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.07.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.07.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mudau: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

12.000 Euro Schaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in Mudau. Gegen 8.40 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Ford Ranger in der Straße "Im Stöckig" in den fließenden Verkehr ein und übersah vermutlich den dort bereits fahrenden Opel Mokka eines 60-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, wodurch an jedem Wagen jeweils Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

Mosbach: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht!

In der Nacht auf Montag beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto in Mosbach und flüchtete von der Unfallstelle. Der Besitzer stellte seinen Opel Zafira am Sonntag gegen 21.30 Uhr im Hindenburgweg ab. Als der Mann am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er den Unfallschaden an seinem geparkten Fahrzeug. Der Unfallverursacher prallte in diesem Zeitraum gegen den geparkten Opel, verursachte Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Bofsheim: Verletzte Person nach Verkehrsunfall

Am Montagmittag kollidierten ein Lkw und ein Auto auf der Landstraße 582 zwischen Osterburken und Buchen. Gegen 12.15 Uhr fuhr der 29-Jährige Lenker eines Mercedes-Lkw in Richtung Buchen. Hierbei kam ihm ein MAN-Lkw eines 35-Jährigen entgegen. Beide Außenspiegel der Fahrzeuge prallten zusammen, woraufhin die Seitenscheibe des MAN splitterte. Durch den Unfall wurde der 35-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Osterbruken: Sandsteinplatten entwendet - Zeugen gesucht!

Unbekannte entwendeten in den letzten Wochen vier Sandsteinabdeckungen am Stadtbrunnen im Stadtgarten in Osterburken. Die Täter brachen hierbei die Sandsteinplatten an dem Brunnen heraus und nahmen diese mit. Die Beschädigung wurde am Samstag entdeckt. Der Brunnen steht unter Denkmalschutz, weshalb der entstandene Sachschaden auf circa 2.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

