POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.07.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Creglingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen mit seinem Fahrzeug einen abgestellten Lkw-Anhänger in Creglingen. Der Anhänge wurde gegen 14.00 Uhr in der Industriestraße geparkt. Zwei Tage später, gegen 6.00 Uhr, wurde ein Unfallschaden an der linken Seite des Anhängers festgestellt. In diesem Zeitraum touchierte der Unfallverursacher das abgestellte Fahrzeug, sammelte die Trümmerteile des Unfalls ein und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfallgeschehens. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

A81 / Boxberg: Verkehrsunfall auf der Autobahn - Eine Person verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag wurde eine Person verletzt. Gegen 15.45 Uhr war ein 76-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann auf der Autobahn 81 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Boxberg geriet der Fahrer mit seinem Opel Astra mit Anhänger, da er vermutlich einschlief, nach links auf die andere Fahrspur. Hier kollidierte sein Gespann mit dem BMW einer 31-Jährigen. Durch den Zusammenprall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die 31-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

