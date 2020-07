Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.07.2020

Heilbronn (ots)

Ein 26-Jähriger wurde am späten Freitagabend am Bahnhof in Obersulm-Eschenau von zwei 29- und 28-Jahre alten Männern ausgeraubt. Das spätere Opfer fuhr gegen 22.20 Uhr mit der Stadtbahn von Bretzfeld in Richtung Heilbronn. Während der Fahrt wurde es von den beiden Männern angesprochen und bedrängt. Als der 26-Jährige am Bahnhof in Eschenau aussteigen wollte, stellten sich die beiden mutmaßlichen Täter links und rechts neben ihn an die Tür der Stadtbahn. Einer der beiden griff dem 26-Jährigen an dessen Kette und riss ihm diese vom Hals. Als der junge Mann seine Kette zurückholen wollte, zerschlug ein Täter eine Flasche und bedrohte ihn damit. Daraufhin stieg der junge Mann aus und verständigte die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen fuhren mit der Bahn in Richtung Heilbronn davon. Die alarmierte Polizei konnte sie an der Haltestelle in Ellhofen vorläufig festnehmen. Ein Alkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von drei Promille. Der 29-Jährige verweigerte einen Alkoholtest. Beide mussten eine Blutprobe abgeben. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte einen Haftbefehl, der vom zuständigen Haftrichter am Samstag in Vollzug gesetzt wurde. Die Tatverdächtigen wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

