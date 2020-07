Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200707.7 St. Michaelisdonn: Einbruch in Vereinsheim

St. Michaelisdonn (ots)

In der Nacht vom 06. auf den 07. Juli 2020 kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim des Dithmarscher Luftsportvereins in der Straße Hopen. Der oder die Täter warfen ein Fenster des Vereinsheimes ein und stahlen eine Kaffeemaschine, einen Getränkeautomaten und eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Durch die Wegnahme der Geräte entstand zudem ein Wasserschaden im Gebäude.

Wer in der Nacht etwas Auffälliges beobachtet hat, melde sich bitte bei der Polizei in Marne unter 04851 95070.

Stefan Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0)

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell