Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200707.5 Heide: Zeugen nach Raub gesucht

Heide (ots)

Am 06.07.20, gegen 17.00 Uhr, kam es in Heide, im Bahnhofsgang, zu einem Raub. Ein 26 jähriger Heider wurde im Bahnhofsgang von zwei jungen Männern angesprochen und geschubst. Die beiden stahlen dem Opfer seine schwarze Umhängetasche mit der weißen Aufschrift - Jordan - . Die beiden Männer sind dem 26 jährigen flüchtig bekannt. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. ca. 185 cm, schlank, schwarze kurze Haare (Undercut) blaue Jeans und Jeansjacke, auffällig schlechte Zähne 2. ca. 175 cm, , ebenfalls Undercut- Frisur, allerdings mit Zopf, bekleidet mit rotem T Shirt und heller Hose. Beide sollen der Sprache nach aus Algerien stammen können. Täterhinweise bitte an die Kripo Heide unter 0481-940

