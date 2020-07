Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200707.6 Nordermeldorf: Parkautomat aufgebrochen

Nordermeldorf (ots)

In der Nacht vom 6. auf den 7. Juli brachen Unbekannte einen Parkscheinautomaten an der Badestelle Nordermeldorf auf und beschädigten diesen erheblich. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4500.- Euro. Wieviel Bargeld sich in dem Automaten befand ist noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter 04832-2035-0 an die Polizei in Meldorf zu wenden.

