POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.07.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Hohenlohekreis: Telefonbetrüger aktiv

Am Montag waren im gesamten Hohenlohekreis sogenannte falsche Polizeibeamte am Telefon und versuchten überwiegend ältere Menschen zu betrügen. In einem Fall aus Kupferzell meldeten sich die Betrüger als Polizei Künzelsau, die Angerufene legte sofort auf.

Immer wieder, oft auch tagelang, kommt es zu betrügerischen Anrufen bei welchen sich die Betrüger als Polizeibeamte oder nahe Verwandte der Angerufenen ausgeben. Bleiben Sie wachsam, lassen Sie sich nicht auf die Kriminellen ein.

Um sich vor der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamten" zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Öhringen: Überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache

Noch unklar ist der Grund warum ein Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag in Öhringen mit überhöhter Geschwindigkeit von der Uhlandstraße in den Nussbaumweg einbog und hierbei gleich zwei weitere Fahrzeuge beschädigte. Der 58-Jährige war gegen 14.20 Uhr mit seinem BMW, ohne seine Geschwindigkeit zu drosseln, in den Nussbaumweg eingebogen, überfuhr eine Verkehrsinsel und fuhr auf dem Gehweg der Gegenfahrbahn weiter, bis seine Fahrt durch ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge gestoppt wurde. Der Mann fuhr ungebremst gegen die Pkw. Durch den Unfall liefen Betriebsstoffe aus den Autos aus. Die Feuerwehr Öhringen war daher mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz um Gefahren für die Umwelt abzuwenden. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Ein medizinischer Grund als Unfallursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde niemand.

