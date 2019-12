POL-GI: Mehrere Blutentnahme nach Kontrollen+++Ladendiebstahl+++Mit über zwei Promille Unfälle gebaut+++Skoda beschädigt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Mehrere Blutentnahmen bei Autofahrern

Mehrere Autofahrten endeten am vergangenen Wochenende mit einer Blutentnahme auf der Polizeiwache. Bei einem 27-jährigen Mann stellte sich bei einer Kontrolle am Freitagvormittag in der Straße "Zu den Mühlen" schnell heraus, dass er zuvor eine Partydroge zu sich genommen hatte. Der Test reagierte auf Amphetamine positiv. In der Südanlage stoppten am frühen Freitagnachmittag Polizisten einen 19-jährigen Autofahrer. Auch er stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sein Test reagierte positiv auf THC. Auch gegen diesen Mann leiteten die Ordnungshüter ein Ermittlungsverfahren ein. Amphetamine und THC zeigte der Test bei einem 23-jährigen Fahrzeuglenker an. Der junge Mann fiel den Beamten mit seinem Opel in der Sudetenlandstraße auf. Nach der Kontrolle musste er mit auf die Polizeiwache. Seinen Führerschein ist ein 28-jähriger Mann nach einer Kontrolle von Sonntagfrüh erst einmal los. Beamte stoppten ihn gegen 03.00 Uhr in der Straße "Am Urnenfeld". Der Fahrer pustete über ein Promille. Anschließend musste er auf der Polizeiwache eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

Langgöns: Komplizin nach Ladendiebstahl gesucht

Die Polizei sucht nach einem Ladendiebstahl von Samtagabend (28. Dezember) nach einer Frau. Ein zunächst unbekannter Mann befüllte gegen 20.00 Uhr in einem Discounter im St.-Ulrich-Ring seinen Einkaufwagen randvoll mit Lebensmitteln im Wert von über 260 Euro. In einem günstigen Moment schob er den gefüllten Wagen durch die Eingangstür hinaus, wo eine Komplizin auf ihn wartete und das Diebesgut entgegennahm. Aufmerksame Angestellte beobachteten den Diebstahl und versuchten die Langfinger an der Flucht zu hindern. Beide konnten zunächst flüchten, ließen jedoch ihr Fahrzeug inklusive Autoschlüssel auf dem Parkplatz stehen. Schnell kam der Dieb wieder zurück, so dass er von der Polizei festgenommen werden konnte. Es handelt sich hierbei um einen 31-jährigen Mann aus Südhessen. Wegen fehlender Haftgründe entließen die Ermittler den Südhessen wieder. Beschreibung der Tatverdächtigen: Sie ist Mitte 20 und etwa 1,70 Meter groß. Sie hat lange schwarze Haare und trug eine weiße rosafarbene Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich/B488: Nach Unfall leichtverletzt

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 488 zwischen Eberstadt und Lich kam es am Samstag zu einem Unfall, bei dem sich drei Insassen leicht verletzten. Gegen 14.00 Uhr bog eine 20-jährige Frau aus Pohlheim mit ihrem BMW von Eberstadt nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mondeo einer 39-Jährigen aus Lich. Dabei erlitten die 39-Jährige, ein 12-jähriger Beifahrer und eine 19-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein Unternehmen schleppte die nicht mehr fahrbereiten Autos ab. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Mit über zwei Promille Unfall gebaut

Offenbar erheblich alkoholisiert kam eine 23-jährige Autofahrerin im Schiffenberger Weg von der Fahrbahn ab. Sie war Samstagfrüh gegen 01.20 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie nach links über eine Verkehrsinsel fuhr. Dabei beschädigte sie nicht nur ihr Auto, sondern auch ein Verkehrszeichen. Anschließend parkte sie ihr Auto in 500 Meter Entfernung und verließ den Unfallort. Die Ermittlungen führten zu der 23-Jährigen Autofahrerin. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei der Dame: Sie pustete 2,16 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen die Unfallfahrerin eingeleitet. Wer konnte das Unfallgeschehen beobachten? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Skoda beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren zwischen Samstag (28.Dezember) 15.30 Uhr und Sonntag (29.Dezember) 15.00 Uhr einen geparkten Skoda Fabia. Als der Besitzer zurückkam, war der abgestellte Wagen am Radkasten, der Stoßstange, am Kotflügel und dem linken Spiegel beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401-91430

