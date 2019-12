POL-GI: Gießen: Wachpolizisten angegriffen+++Polizeidiffamierende Parolen an Wand geschrieben+++Ladendiebstahl+++ Feuerwerkskörper gestohlen+++Mit Feuerlöscher gesprüht+++Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: 35-Jähriger greift Wachpolizisten an

Nachdem ein 35-Jähriger am Freitagabend (27. Dezember) nach Streitigkeiten auf dem Gießener Weihnachtsmarkt am Markplatz einen Platzverweis erhielt, griff er eine Wachpolizistin und einen Wachpolizisten an. Glücklicherweise wurde dabei keiner verletzt. Gegen 22.45 Uhr geriet der offenbar alkoholisierte Mann aus Gießen in einen Streit an einem Bratwurststand. Eine informierte Streife erteilte ihm einen Platzverweis, dem er offenbar nicht nachkam. Ganz im Gegenteil: Er versuchte eine Wachpolizisten wegzustoßen und nach ihr zu schlagen. Auch nachdem der Gießener festgenommen wurde, trat er nach den Ordnungshütern und beleidigte diese. Die Ordnungshüter nahmen ihn mit zur Wache. Ein Alko-Tester zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Anschließend durfte er im Polizeigewahrsam ausnüchtern. Den Trunkenbold erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand und Beleidigung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Polizeidiffamierende Parolen an Wände geschrieben

An insgesamt sieben Gebäuden der Straße "Riegelpfad" schrieben Unbekannte mit dunkler Farbe polizeidiffamierende Parolen. Die Tat ereignete sich zwischen 22.00 Uhr am Freitag (27. Dezember) und 09.00 Uhr am Samstag (28. Dezember). Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Schuhdieb gesucht

Die Polizei sucht nach einem Ladendiebstahl von Samstag (28. Dezember) nach einem Mann. Der Unbekannte steckte gegen 13.55 Uhr in einem Schuladen im Seltersweg ein Paar Herrenschuhe in seinen mitgeführten Rucksack. Beim Verlassen des Geschäftes löste der Alarm aus. Der Täter flüchtete - gefolgt von einem Angestellten - in Richtung Marktplatz. Der Verfolger konnte den Langfinger einholen und riss ihm den Rucksack vom Rücken. Anschließend lief der Dieb weiter. Die Polizei sucht nun nach dem Täter: Er ist etwa 18 Jahre alt und zirka 1,65 Meter groß. Er ist schlank und nach Angaben des Zeugen sah er südländisch aus. Der Ladendieb hat dunkle kurze Haare und trug eine Jeans sowie eine weiße Jacke. Wer hat den Verdächtigen gesehen und kann Hinweise auf seine Identität geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Rabenau: Feuerwerkskörper gestohlen

Unbekannte stahlen zwischen Heiligabend und Freitagmittag Böller und Raketen im Wert von über 1.000 Euro aus einem Lager eines Geschäftes in einem Rabenauer Ortsteil. Sie drangen gewaltsam ein und entwendeten insgesamt 14 Kartons mit Silvesterartikeln. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Linden: Einbruch in Großen-Linden

In der Schillerstraße brachen zwischen 16.00 Uhr am Donnerstag (26. Dezember) und 08.00 Uhr am Freitag (27. Dezember) Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen stiegen sie durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in das Gebäude ein. Aus dem Haus fehlen Schmuck und Uhren im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Mit Feuerlöscher gesprüht

Etwa 1.000 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte in einem Gebäude in der Reichenberger Straße. Über einen Seiteneingang gelangten Vandalen in das Gebäude. In einem Aufenthaltsraum benutzten sie einen Feuerlöscher. Den Schaden in dem Haus stellte der Hausmeister am Samstagabend (28. Dezember) gegen 22.00 Uhr fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Auseinandersetzung in der Diskothek

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 03.00 Uhr in einer Diskothek in der Freiherr-vom-Stein-Straße offenbar zu Streitigkeiten zwischen zwei Frauen. In dessen Verlauf stieß eine 27-Jährige deine 20-Jährige aus Gießen zu Boden. Anschließend zog sie an den Haaren der Gießenerin und schlug anschließend gegen ihren Kopf. Wer hat diesen Übergriff gesehen und kann Angaben zum Verlauf machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Unfallfluchten:

Gießen. Parkplatzrempler im Parkhaus

In dem Parkhaus des Uniklinikums beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag (28.Dezember) einen geparkten Audi. Offenbar beim Ausparken touchierte er den blauen A3 und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem Fahrzeug zu kümmern. Die Unfallzeit war gegen 15.15 Uhr. Der Schaden wird auf 500EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: Laternenmast beschädigt Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte Dienstagnacht (24.Dezember) gegen 04.00 Uhr eine Straßenlaterne sowie einen Stromverteilerkasten im Kirlenring (Höhe 1). Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mast gegen einen Zaun gestoßen. Der Schaden an dem Mast und dem Zaun wird auf 2500EUR geschätzt. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Linden-Leihgestern: Opel touchiert

Im Arnsburger Weg beschädigte ein Unbekannter zwischen Samstagabend (21.Dezember) 22.00 Uhr und Montagmorgen (23.Dezember) 11.30 Uhr einen geparkten Opel. Die Besitzerin des schwarzen Adam stellte bei ihrer Wiederkehr Kratzer und Dellen an der Stoßstange und am Kotflügel vorne links fest. Der Schaden wird auf 500EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Audi beim Ausparken beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts im Bantzerweg beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagmittag (23.Dezember) einen geparkten Audi A4. Der Fahrer des schwarzen Audis war nur kurz weg und als er wiederkam war eine Delle an der linken Fahrzeugseite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755. Gießen/ Sudetenlandstraße: Ford beim Aussteigen beschädigt

400 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Ford Fiestas nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Sudetenlandstraße. Der weiße Fiesta stand dort am Samstagnachmittag (21.Dezember) zwischen 16.00 und 16.30 Uhr. Als die Fahrerin wieder zu ihrem Auto kam, war es auf der rechten Seite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen/ Neustädter Tor: Skoda im Parkhaus beschädigt

2500EUR Schaden beklagt der Besitzer eines Skoda Octavia nach einem Unfall auf dem Parkdeck der Galerie Neustädter Tor. Sein schwarzer Kombi stand dort am Mittwoch (18.Dezember) zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr. Als er zu seinem abgestellten Wagen zurückkam, war die hintere Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher kam seinen rechtlichen Pflichten nicht nach und fuhr davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

