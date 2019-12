Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Opfer nach versuchtem Handtaschenraub gesucht - Tatverdächtiger festgenommen

Gießen (ots)

Gießen: Opfer nach versuchtem Handtaschenraub gesucht-Tatverdächtiger festgenommen

Nach einem versuchten Handtaschenraub in einem Zug im Gießener Bahnhof sucht die Polizei nach dem Opfer. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen in Wetzlar festnehmen.

Um Mitternacht versuchte ein 24-Jähriger Mann aus Wetzlar einer bislang unbekannten Frau, die aus einem Zug aus Frankfurt kommend aussteigen wollte, die Handtasche zu entreißen. Offenbar mischte sich ein ebenfalls aussteigender Zeuge ein und verhinderte vermutlich die Ausführung der Tat. Die Frau bedankte sich bei ihrem Helfer und stieg in ein Taxi. Als der Zeuge in den nächsten Zug nach Wetzlar einstieg, traf er wieder auf den Verdächtigen, der in Begleitung von weiteren unbekannten Männern war. Dort beleidigte und bedrohte der Wetzlarer den 26-jährigen Helfer mehrfach, so dass er vorsorglich einen Angehörigen anrief, welcher letztlich am Wetzlarer Bahnhof wartete. Auch beim Austeigen am Wetzlarer Bahnhof lies der aggressive Mann nicht von dem 26-Jährigen ab und provozierte weiter. Die beiden Zeugen hielten ihn bis zum Eintreffen der bereits informierten Polizei fest. Die unbekannten Begleiter flüchteten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeiwache wurde der Festgenommene wieder entlassen. Die Polizei sucht nun nach der Frau, die gegen 00.05 Uhr aus dem Zug in Gießen ausstieg und anschließend ein Taxi zur Weiterfahrt wählte. Die Frau habe sich bereits im Zug zu dem späteren Zeugen gesetzt, da sie schon zuvor von dem 24-jährigem Wetzlarer und dessen Begleitung angesprochen wurde. Die schlanke Frau ist etwa 40-50 Jahre alt und trug blondes langes Haar. Welche Frau war um Mitternacht in dem Zug aus Frankfurt nach Gießen unterwegs? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555

