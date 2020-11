Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche hantieren mit Spielzeugpistolen - Zeugen gesucht

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Mehrere Jugendliche haben am Freitagnachmittag (20.11.2020) am Charlottenplatz mit Spielzeugpistolen hantiert und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die vier Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren spielten gegen 15.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz und sollen dabei auch auf unbeteiligte Passanten gezielt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die Jugendlichen mit aufs Revier, stellten die Spielzeugpistolen sicher und übergaben die Burschen ihren Eltern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell