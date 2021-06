Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Schwarzer Kia Rio beschädigt

Geldern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Gesundheitszentrums an der Clemensstraße hat sich am Dienstag (22. Juni 2021) zwischen kurz nach 07:00 und 15:20 Uhr eine Unfallflucht ereignet, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. In der Zeit hat ein unbekannter Autofahrer, vermutlich beim Einparken, einen schwarzen Kia Rio am hinteren linken Radkasten und Kotflügel beschädigt. Da der Verursacher jedoch weiterfuhr, ohne seinen Pflichten nachzukommen, erbittet die Polizei Hinweise unter 02831 1250. (cs)

