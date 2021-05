Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Schwegenheim (ots)

Am Donnerstagabend wurde der Polizei Germersheim ein möglicherweise betrunkener Autofahrer in der Speyerer Straße in Schwegenheim gemeldet. Der Fahrzeugführer wurde durch die Beamten angetroffen. Der vermutete Verdacht bestätigte sich, denn der 66-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 0,78 Promille. Auf der Polizeidienststelle wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

