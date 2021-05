Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen gesucht! Zusammenstoß führt zu Totalschaden

Rohrbach, L493- 20.05.2021, 13:30 Uhr (ots)

Auf der L493 zwischen Rohrbach und Herxheim kam es am Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen Audi A4 mit Anhänger befuhr die Landstraße von Rohrbach kommend in Fahrtrichtung Herxheim, die Fahrerin eines grünen VW Golf befuhr die Landstraße in entgegengesetzte Richtung. Als die beiden Fahrzeuge aneinander vorbeiführen, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW Golf und dem Anhänger des Audi A4. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Der VW Golf wurde durch den Zusammenstoß total beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten, konnte die Ursache des Zusammenstoßes bei der Unfallaufnahme vor Ort noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen des Verkehrsunfalles werden daher gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

