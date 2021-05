Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Antenne abgebrochen - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

In der Kettengasse wurde am Donnerstag, 20.05.21, zwischen 08:00 und 17:00 Uhr, an einem roten Pkw Mercedes mit GER-Kennzeichen die Antenne abgebrochen und ein Schaden von 100.- Euro angerichtet. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

