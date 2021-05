Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Zeiskam (ots)

Am Donnerstag, dem 13.05.2021, gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Brand im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses in Zeiskam am Hofgraben, wodurch mehrere Bewohner der darüber liegenden Dachgeschoßwohnung mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation im Krankenhaus medizinisch erstversorgt werden mussten. Die Bewohner wurden bereits am nächsten Tag aus der ärztlichen Betreuung entlassen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren 100.000 EUR. Das Anwesen ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei beauftragte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landau einen Brandsachverständigen, welcher nach derzeitigem Ermittlungsstand als Brandursache einen technischen Defekt für wahrscheinlich hält. Die Ermittlungen dauern an.

