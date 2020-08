Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Vermisster Mann tot aufgefunden

Recklinghausen (ots)

Der seit einigen Tagen vermisste 79-jährige Mann aus Bottrop ist tot. Ein Mann hatte am Freitag einen leblosen Körper in einem Straßengraben im Stadtteil Feldhausen. Die Ermittlungen dauern an. Wir bitten den Fahndungsaufruf - insbesondere das Foto des 79-Jährigen - zu löschen. Wir danken der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten.

