Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Ermittlungen eingeleitet, Zeugen gesucht

Kappelrodeck (ots)

Wegen Beleidigung und der Androhung weiterer Straftaten haben die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch am Donnerstag die Ermittlungen gegen einen Unbekannten eingeleitet. Drohungen gegen einen Hundebesitzer, der mit seinen beiden Tieren für gewöhnlich in den Bereichen Kappelrodeck, Gewann Weihermatt, Rebweg zwischen Kappelrodeck - L 86 a - Oberachern, sowie zwischen der Acher und dem Rebberg, Bereich `Bauwagen/Rebumlegung´ unterwegs ist, führten nun zu dem Ermittlungsverfahren. Bereits vor rund sechs bis acht Wochen hatte der Mann nach einem Spaziergang mit seinen beiden Hunden einen Brief bei der Rückkehr an seinem Auto vorgefunden. Darin wurde ihm angedroht, dass seine Reifen zerstochen und sein Fahrzeug demoliert werde, würde er mit seinen Hunden nicht andere Wege finden. Nachdem nun an seine Geschäftsadresse ein anonymer Brief mit ähnlichem Inhalt und der Androhung, die Hunde zu vergiften, gerichtet wurde, erstattet der Mann Anzeige. Die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch haben die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen aufgenommen und bitten Zeugen, entsprechend verdächtige Wahrnehmungen und Erkenntnisse aus diesem Bereich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 mitzuteilen.

/rs

