Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Keine Verletzten bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Recklinghausen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am frühen Samstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, einen piependen Rauchmelder und Brandgeruch aus einer Nachbarwohnung. Als die Feuerwehr und die Polizei an dem Mehrfamilienhaus auf der Harkortstraße eintrafen, waren alle Bewohner aus ihren Wohnungen raus. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen hatte in der Wohnung im ersten Obergeschoss ein Sofa Feuer gefangen. Die Brandursache und die genauere Schadenshöhe sind noch unklar.

