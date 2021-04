Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Lauerholz Bäume im Lauerholz mit Graffiti beschmiert-Zeugenhinweise erbeten

Lübeck (ots)

Am Montagabend (12.04.2021) wurden der Polizei diverse Sachbeschädigungen durch Graffiti im Lübecker Waldgebiet Lauerholz bekannt. Etwa 40 Bäume, eine Infotafel und ein Gehweg wurden mit Farbe besprüht. Die Polizeistation Schlutup hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 18:45 Uhr suchten Beamte des 3. Polizeireviers den ehemaligen Wesloer Weg im Lauerholz auf, nachdem Hinweise von Bürger*innen über diverse Farbschmierereien an Bäumen bei der Polizei eingegangen waren. Entlang des Verbindungswegs zwischen der Wesloer Landstraße und der Mecklenburger Landstraße, der als Spazier- und Radweg genutzt wird, fanden die Beamten ca. 40 Bäume vor, die mit weißer und pinker Farbe besprüht worden sind. Auch der asphaltierte Weg und eine Infotafel im Wald waren betroffen. Dabei wurden hauptsächlich der Schriftzug "Satan" sowie die Zahlen "666" und "161", das Symbol für Anarchie (A im Kreis) und Sternensymbole(Hexagramme) aufgebracht.

Die Polizeistation Schlutup führt die Ermittlungen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 oder per E-Mail an die Adresse Schlutup.PSt@polizei.landsh.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell