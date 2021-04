Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Malente

Feier mit zehn Gästen in Wohnung aufgelöst

Lübeck (ots)

Am vergangenen Samstagabend (10.04.2021) lösten Beamte des Polizeireviers Eutin eine Feierlichkeit in einer Wohnung in Malente auf, nachdem entsprechende Hinweise bei der Polizei eingegangen waren. Insgesamt hielten sich Personen aus elf verschiedenen Haushalten in der Wohnung auf. Es wurden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt.

Gegen 22:15 Uhr war ein Anruf bei der Einsatzleitstelle der Polizei eingegangen, dass in einer Wohnung in Malente eine Party mit mehreren Personen stattfinden würde. Am Einsatzort stellten die Beamten insgesamt elf Personen fest, die alle aus verschiedenen Haushalten stammten. Die 20-jährige Mieterin der Wohnung hatte offenbar ihren Geburtstag gefeiert.

Die Personalien wurden aufgenommen und die Gäste aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Alle zeigten sich einsichtig und kamen dieser Aufforderung nach. Gegen alle angetroffenen Personen wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

