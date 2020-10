Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen in Stader Bäckereifiliale ein

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht zwischen 18:00 h und 05:45 h in Stade in der Claus-von-Stauffenberg-Straße mit einem Gullideckel die Verglasung einer dortigen Bäckerei eingeworfen.

Durch die so entstandene Öffnung konnten der oder die Einbrecher dann in das Innere der Geschäftsräume einsteigen und einen Tresor aus dem Bürobereich entwenden.

Der angerichtete Gesamtschaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder die sonstige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-10215 bei der Stader Polizei zu melden.

