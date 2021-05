Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw gestreift und weggefahren

Bad Bergzabern (ots)

Auf einem öffentlichen Parkplatz neben einer Tankstelle in der Weinstraße streifte am 20.05.21, zwischen 12:00 und 13:30 Uhr, ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Pkw Audi Avant und richtete dabei einen Schaden in Höhe von 500.- Euro an. Anschließend flüchtete der Verursacher ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

