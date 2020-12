Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht in Wittingen

WittingenWittingen (ots)

Wittingen, Celler Straße 03.12.2020, 09.00 Uhr - 09.10 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Donnerstag auf dem Parkplatz des E-Centers an der Celler Straße in Wittingen ereignet hat.

In Höhe der DHL-Paketstation wurde zwischen 9 Uhr und 9.10 Uhr ein weißer VW Golf beschädigt, der dort zum Parken abgestellt war. Aufgrund der Spurenlage könnte ein roter Kleinbus oder SUV den Schaden verursacht haben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Wittingen, Telefon 05831/252880.

