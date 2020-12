Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebe stehlen Behindertenfahrrad

IsenbüttelIsenbüttel (ots)

Isenbüttel, Am Wendehof 29.11.2020 - 30.11.2020

Ein besonders frevelhafter Diebstahl ereignete sich am vergangenen Wochenende im nordwestlichen Teil von Isenbüttel. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein Behindertendreirad, das in der Straße Am Wendehof vor dem Wohnhaus des 82-jährigen Eigentümers unter einem Vordach verschlossen abgestellt war.

Das schwarz/chrom-farbene Fahrrad der Marke Pfau Tech, Typ Classic, hat einen Tiefeinstieg und einen Zeitwert von rund 1.000 Euro. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen dem vergangenen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 9.45 Uhr.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Dreirades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Isenbüttel, Telefon 05374/955010, zu melden.

