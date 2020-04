Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Passantin nach Bankbesuch abgepasst - Unfall im Kreuzungsbereich

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Passantin nach Bankbesuch abgepasst - Offenbach

(mm) Eine Frau ist am Montagvormittag, nachdem sie eine Bankfiliale im "Kleiner Biergrund" verlassen hat, geschubst und ausgeraubt worden. Durch den Rempler fiel ihr der Geldbeutel aus der Hand, den dann der Fremde an sich nahm. Mit dem Portemonnaie und dem darin befindlichen Geld verschwand der Räuber in unbekannte Richtung. Der 40-Jährigen war aufgefallen, dass der Täter einen Mundschutz und weiße Gummihandschuhe trug. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Unfall im Kreuzungsbereich - Mainhausen

(mm) Eine leicht verletzte Frau und 11.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag, gegen 12.50 Uhr, an der Kreuzung Ringstraße/Bahnhofstraße ereignete. Eine 20-jährige Corsa-Fahrerin war mit einer 56-jährigen Polo-Fahrerin zusammengestoßen. Die ältere Frau musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Corsa die Ringstraße in Richtung Mainring gefahren und beim Queren der Kreuzung mit dem Polo, der auf der vorfahrtsberechtigen Bahnhofstraße in Richtung Zellweg fuhr, kollidiert. Zeugen melden sich bitte auf der Seligenstädter Polizeiwache (06182 8930-0).

