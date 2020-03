POL-OF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht; Enkeltrickversuch in Bruchköbel; Einbruch in Fahrradladen; Fahrzeugbrand in Hasselroth

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Paketbote soll gegen Hausmauer gefahren sein - Polizei sucht nach Zeugen - Seligenstadt

(neu) Ein Paketbote soll am Montag zu später Stunde mit seinem Fahrzeug gegen eine Hausmauer in der Palatiumstraße gestoßen und anschließend geflüchtet sein. So äußerte sich eine Anwohnerin gegenüber der Polizei, die gegen 22 Uhr zu einer Unfallflucht gerufen wurde. Angeblich habe der Fahrer rangiert und sei dabei im Bereich der 10er Hausnummern gegen eine Wand gefahren. Den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro, den er dabei anrichtete, kümmerte ihn wohl wenig. Gleichwohl ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht gegen den Unbekannten. Weitere Zeugen, die etwas zu dem Flüchtigen sagen können, mögen sich bitte auf der Wache unter der Rufnummer 06182 89300 melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Wenn plötzlich die Enkelin anruft, die es gar nicht gibt - Bruchköbel

(neu) Dass sie plötzlich eine Enkelin haben solle, davon war die ältere Dame am Montag doch etwas überrascht, als gegen 14 Uhr bei ihr zuhause das Telefon klingelte. Und pardauz - da ist der überraschende Familienzuwachs auch noch in Geldnöten. Zumindest wollte das die weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung der rüstigen 80-Jährigen weismachen, indem die Unbekannte etwas von einem Autounfall faselte. Doch die Seniorin war nach Ansicht der Polizei auf zack und legte einfach wieder auf. "Ganz richtig gemacht", weiß Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Hanau. "Die Masche ist hinlänglich bekannt und wir sprechen seit Jahren insbesondere die älteren Mitbürger auf richtiges Verhalten an, da sie oftmals zur Zielgruppe der Betrüger gehören. Offensichtlich hat sich in diesem Fall unsere Präventionsarbeit bezahlt gemacht und der Seniorin somit viel Ärger erspart."

2. Wer hat den weißen Golf beschädigt? - Maintal

(neu) Nach dem Verursacher eines Unfalls oder einer Sachbeschädigung sucht derzeit die Polizei in Maintal und bittet um entsprechende Zeugenhinweise. Am Montag hatte die 35 Jahre alte Besitzerin eines weißen VW Golf ihren Wagen in der Zeit von 9 bis 16 auf dem Parkplatz am Bischofsheimer Bürgerhaus abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass die Beifahrerseite zerkratzt und beschädigt war. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1.500 Euro. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 43020 entgegengenommen.

3. Einbruch in Fahrradladen - Rodenbach

(mm) Ein vollgefedertes elektrisch betriebenes Mountainbike hat ein Einbrecher am frühen Dienstagmorgen aus einem Fahrradgeschäft in der Gartenstraße gestohlen. Der Täter hatte kurz vor halb zwei eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und sich dann das rote Pedelec der Marke Giant aus der Ausstellung geschnappt. Mit dem über 3.000 Euro teuren Gefährt machte sich der dunkel gekleidete Einbrecher schließlich davon. Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher oder den Verbleib des Giant-Pedelecs des Typs Stance E+2 geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123).

4. Wer sah den Fahrzeugbrand? - Hasselroth/Niedermittlau

(fg) Die Kriminalpolizei in Gelnhausen sucht Zeugen, nachdem ein in der Waldstraße geparkter Opel Astra am frühen Dienstagmorgen aus bisher unbekannter Ursache in Brand geriet. Mehrere Anwohner meldeten sich kurz nach Mitternacht bei der Rettungsleitstelle und gaben an, dass ein Opel im Bereich der 40er-Hausnummer brenne. Polizei und Feuerwehr machten sich umgehend auf den Weg; den Brand hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Der Schaden am 18 Jahre alten Wagen beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Gelnhausen hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

