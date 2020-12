Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei kontrolliert Radfahrer

GifhornGifhorn (ots)

Gifhorn, Caölberlaher Damm 02.12.2020, 07.20 Uhr bis 08.00 Uhr

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Gifhorn am Mittwochmorgen den Fahrradverkehr entlang des Calberlaher Damms.

Innerhalb von 40 Minuten konnten hierbei 18 Verstöße von Radfahrern festgestellt werden. Insbesondere war die Beleuchtung an den Fahrrädern schadhaft oder gar nicht vorhanden. Fünf Radler nutzten den Radweg in falscher Fahrtrichtung. Ein 12-jähriger Junge war mit einem gänzlich verkehrsunsicheren Fahrrad unterwegs. Es fehlte die Beleuchtung komplett und auch andere sicherheitsrelevante Einrichtungen waren an dem Rad nicht vorhanden. Die Beamten suchten daraufhin die Eltern des 12-jährigen auf. Diese räumten ein, die Mängel am Fahrrad ihres Kindes zu kennen, sahen aber keinen Handlungsbedarf, an diesem Zustand etwas zu ändern.

Daraufhin wurde ein Ordungswidrigkeitenverfahren gegen die Erziehungsberehctigten eingeleitet. Ihnen droht nun ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro. Zudem müssen sie das Fahrrad ihres Sohnes in einen verkehrstüchtigen Zustand versetzen und die festgestellten Mängel beheben.

