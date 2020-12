Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

LeiferdeLeiferde (ots)

Am 04.12.2020, gegen 11:50 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 320 ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern. Eine 53-Jährige aus Hillerse befuhr mit ihrem PKW die L320 aus Richtung Leiferde kommend in Richtung Ribbesbüttel. Kurz hinter dem Ortsausgang von Leiferde übersah sie den PKW eines 64-Jährigen aus Leiferde, der verkehrsbedingt halten musste, da er auf ein Grundstück einbiegen wollte. Sie fuhr auf den PKW auf. Beide erlitten leichte Verletzungen und wurden mittels Rettungswagen dem Klinikum Gifhorn zugeführt. An beiden PKW entstand jeweils Totalschaden.

--

i.A. Iwasinski, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell