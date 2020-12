Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung in Berne +++ Zeugen gesucht

Bereits am Montag, 28. Dezember 2020, gegen 01:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Straßenlaterne in der Straße Schwarzer Weg in Berne. Die Täter rissen zudem mehrere Verkehrszeichen am Camper Brückenweg aus der Erde. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

