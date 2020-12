POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Großenkneten

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Großenkneten beabsichtigte am Dienstag, dem 29. Dezember 2020, gegen 15:30 Uhr mit einem Pkw Fiat von der Lether Gewerbestraße nach links auf die Cloppenburger Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie den Pkw Seat einer 27-jährigen Fahrzeugführerin aus Wildeshausen, die auf der Cloppenburger Straße von Ahlhorn in Richtung Cloppenburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

