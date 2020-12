Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mann wird angegriffen- Zeugensuche!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 14.12.2020, um 14:00 Uhr, soll am Bahnhofsplatz in Bad Säckingen ein Mann von mehreren Jugendlichen angegriffen worden sein. Die Anruferin war nach ihrer Meldung nicht mehr erreichbar. Bei Eintreffen der Polizei waren weder der Mann noch die Angreifer vor Ort. Der Mann soll im Gesicht verletzt worden sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich bei ihnen zu melden (Tel. 07761/ 934-0).

