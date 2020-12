Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim (2 Meldungen): Lkw beschädigt Bahnschranke // Unfallflucht - Auto gerät von der Straße ab - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Schopfheim: Lkw beschädigt Bahnschranke

Am Dienstag, 15.12.2020, gegen 18.45 Uhr, wollte ein Lkw-Fahrer in der Hohe-Flum-Straße den Bahnübergang in langsamer Fahrt überqueren. Offenbar übersah er hierbei jedoch das Rotlicht. Als sich die Bahnschranke anfing zu senken, stoppte er seine Fahrt und setzte zurück. Hierbei setzte die Schranke auf dem Lkw auf und wurde bei der Rückwärtsfahrt beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro.

Schopfheim: Unfallflucht - Auto gerät von der Straße ab - Zeugensuche

Bei einem Unfall ist am Dienstag, 15.12.2020, gegen 07.45 Uhr, im Rebacker in Wiechs ein VW stark beschädigt worden. Der VW-Fahrer fuhr im Rebacker in Richtung der Einmündung der Wiechser Straße (K6336). Hier soll ihm ein bislang unbekannter Lkw auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sein. Der VW-Fahrer musste ausweichen, kam von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Es soll sich um einen blauen Lkw mit weißem Anhänger gehandelt haben. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.

