Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Autodiebe stahlen VW T4

Zeugen gesucht

VoerdeVoerde (ots)

Zwischen Samstag, 28.11.20, 13.00 Uhr und Donnerstag, 04.12.20, 12.00 Uhr, stahlen Diebe von einem Parkplatz an der Straße Am Industriepark einen weißen VW T4. An dem Wagen befanden sich keine Kennzeichen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

