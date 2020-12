Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Deichschaden an der Issel in Wesel-Obrighoven

WeselWesel (ots)

Am Sonntag, den 06.12.2020, gegen 12.30 Uhr, wurde der Polizei durch einen Passanten ein Schaden in der Deichbefestigung der Issel gemeldet. Tatsächlich war es zu einem Erdabgang in der seitlichen Erdbefestigung des Isselufers gekommen. Durch diesen Schaden lief zunächst Wasser aus der Issel in einen angrenzenden Entwässerungsgraben ab und die geteerte Fahrbahndecke der Wurmflakstraße wurde freigelegt bzw. unterspült. Mitarbeiter des zuständigen Deichverbands erschienen vor Ort und übernahmen die weiteren Maßnahmen. Durch Wasserstandsregulierungen über die in der Nähe befindliche Bärenschleuse konnte der Wasserstand der Issel ausgeglichen werden. Die betroffene Straße wurde gesperrt und die freigelegte Fahrbahn beseitigt.

