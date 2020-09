Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: PKW-Motor im Rhein gefunden

Assmannshausen (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen zu einer Gewässerverunreinigung im Rhein bei Assmannshausen wurde am Montagabend ein größerer PKW-Motor in der Steinaufschüttung des Rheinufers gefunden. Bei dem Motor handelt es sich vermutlich um ein älteres Baujahr, aus welchem lediglich während der Vorbeifahrt größerer Schiffe eine kleine Menge Öl ausgespült wird. Eine konkrete, nachhaltige Gefährdung des Rheins liegt nicht vor. Der Motor wird am heutigen Mittwoch geborgen.

Ursächlich für die festgestellte Verunreinigung im Rhein war dagegen ein Binnenschiff, bei welchem aus Unachtsamkeit der Schlauch zum Befüllen des Frischwassertanks in die Befüllvorrichtung des Dieseltanks gelegt wurde. Beim anschließenden Befüllen lief der Dieseltank über und verursacht eine Gewässerverunreinigung des Rheins über eine Länge von rund 800 Metern.

Durch die verständigte Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim/Rhein konnte ein Teil der Verunreinigung durch Schlängelleitungen aufgefangen werden. Die etwaige Menge des in den Rhein gelangten Diesel-Kraftstoff/Wasser-Gemischs ist noch Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

