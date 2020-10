Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Eine verletzte Person nach Zimmerbrand

Karlsruhe (ots)

Mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation kam ein 50 Jahre alter Mann nach einem Zimmerbrand am Donnerstagmorgen in eine Klinik.

Gegen 05:20 Uhr wurde das Feuer in dem 1-Zimmer-Appartment in einem Hinterhaus in der Rheinstraße entdeckt. Auslöser hierfür war vermutlich eine umgefallene Kerze. Durch das rasche Ausbreiten der Flammen musste der 50-Jährige sein Zimmer ohne Löschversuche verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Zimmer bereits im Vollbrand. Durch das schnelle Einschreiten der Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte das Feuer im Innen- und Außenbereich zügig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Insgesamt wurden fünf Personen dem Rettungsdienst vorgestellt, davon wurde der 50-Jährig Zimmerinhaber mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht.

Marion Kaiser, Pressestelle

