Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

PampowPampow (ots)

In Pampow sind unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag gewaltsam in zwei Wohnhäuser eingedrungen. In einem Fall stahlen die Täter unter anderem Uhren, Schmuck und einen Laptop. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Die Tatorte im Birkenweg und im Gartenweg liegen nur unweit auseinander. In beiden Fällen drangen die Einbrecher jeweils durch Fenster in die Gebäude ein und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Tatorten und geht nach ersten Erkenntnissen von einem Zusammenhang beider Taten aus. Die Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell