Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: 89-jähriger Rollerfahrer kollidiert mit LKW

FreiburgFreiburg (ots)

Am 15.12.2020, gegen 10.15 Uhr, verunfallte ein 89-jähriger Rollerfahrer auf einem Tankstellengelände der Bundesstraße in Emmendingen, mit einem anliefernden Sattelzug. Obwohl die Kollision bei niedriger Geschwindigkeit erfolgte, stürtzte der Rollerfahrer derart unglücklich, sodass er sich hierbei schwerste Verletzungen zuzog und durch den Rettungsdienst in eine benachbarte Klinik verbracht werden müßte.

