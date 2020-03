Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen - Zeugenaufrufe

Vogelsbergkreis (ots)

Verkehrsunfallfluchten - Wer kann der Polizei helfen?

Schotten - Bereits am Montag (16.03.), zwischen 10:30 Uhr und 16:00 Uhr, hatte eine 26-jähriger Pkw-Fahrerin ihren schwarzen Opel Corsa in einer Parkbucht auf dem Parkplatz des Vogelparks zum Parken abgestellt. Sie stand in der rechten von drei Parkbuchten, die als Behindertenparkplätze ausgewiesen sind. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses Beschädigungen an der linken hinteren Tür aufwies. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte ein unbekannter Fahrzeugführer den Opel Corsa beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Ulrichstein - Am Donnerstag (19.03.), zwischen 06:25 Uhr und 11:30 Uhr, hatte eine 51-jährige Pkw-Fahrerin ihren silbernen VW Golf ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Ludwigstraße, gegenüber einer Bäckerei, zum Parken abgestellt. Leider musste sie nach Rückkehr zu ihrem Fahrzeug Beschädigungen an der hinteren linken Stoßstange feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 150 Euro zu kümmern.

Lauterbach - Am Mittwoch (18.03.), zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, hatte eine 54-jährige Pkw-Fahrerin einen weißen Suzuki Celerio auf dem Parkplatz des Herkules-Einkaufsmarktes zum Parken abgestellt. Als sie wieder zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der der linken hinteren Stoßstange fest. Vermutlich wurde der Schaden durch ein anderes vorbeifahrendes oder rangierendes Fahrzeug verursacht. Leider entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

