Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 24.09.2020

Goslar (ots)

Unfallflucht auf Netto-Parkplatz

Am Mi., 23.09.2020, in der Zeit von 12.45 bis 13.05 Uhr, parkte der Halter eines Pkw Ford Focus seinen Pkw in Langelsheim, auf dem Nettoparkplatz in der Ringstraße. In diesem Zeitraum fuhr ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen den Pkw hinten links und beschädigte ihn dadurch. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beträgt ca 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-978780 entgegen.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell