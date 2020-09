Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 23.09.2020

Goslar (ots)

Diebstahl einer Geldkassette

Wolfshagen. Am Dienstag gegen 16:00 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in Wolfshagen zu einem Diebstahl einer schwarzen Geldkassette samt Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen männlichen, leicht untersetzten, Täter mit grauen Haaren und grauen Bart. Er war mit einer dunklen Hose, weißem Hemd und einer dunklen ärmelloser Weste bekleidet. Der Mann trug ein dunkles Basecap mit hellem quadratischem Stirnaufdruck sowie dunkle Schuhe mit weißem umlaufenden Streifen. Hinweise bitte an die Polizeistation Langelsheim, Telefon 05326 / 978780

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell