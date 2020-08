Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mehrere Autos zerkratzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, wurden in Gladbeck auf der Straße Lange Kämpe mindestens drei Autos beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen mit einem spitzen Gegenstand. Betroffen waren ein Opel Corsa, ein Volvo und ein VW Caddy. Alle betroffenen Fahrzeuge waren am Straßenrand geparkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111.

