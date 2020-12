Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brennender Mülleimer löst Feuerwehreinsatz aus

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am 15.12.2020, gegen 19:00 Uhr, teilte ein Anrufer über Notruf mit, dass im Bereich einer Sporthalle in der Friedhofsstraße ein Mülleimer brennen würde Daraufhin rückte die Freiwillige Feuerwehr Titisee-Neustadt und eine Polizeistreife zur Örtlichkeit an. Da das Feuer zum Zeitpunkt der Ankunft bereits weitestgehend aus war, musste die Feuerwehr lediglich kurze Nachlöscharbeiten tätigen. Ein Sachschaden kann derzeitig noch nicht beziffert werden.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/9336-0 entgegen.

